"Un capitano, c'è solo un capitano”. Spalletti interrompe l'intervista di Di Lorenzo: "Come Diego"

Durante l'intervista post-partita di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, a petto gonfio per la vittoria dello Scudetto, c'è stato un contrattempo. Un contrattempo chiamato Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro, in un clima di festa ovviamente, ha interrotto l'intervista del terzino, cantando il coro: "Un capitano, c'è solo un capitano". Poi, col sorriso, ha aggiunto: "Capitano come Diego". Sì, l'ex Empoli succede proprio a Diego: il nuovo capitano tricolore.