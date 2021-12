Un meme per fare la pace: lo Spartak usa The Rock e John Cena per porgere la mano al Napoli

Lo Spartak Mosca propone la pace al Napoli e lo fa ancora una volta attraverso Twitter. Il social media manager del più popolare club russo ha scelto la strada dell'ironia, postando un video in cui The Rock, che nel meme rappresenterebbe proprio lo Spartak, porge la mano a John Cena il quale, dopo qualche secondo di titubanza, accetta. Ricordiamo che i rapporti fra le due società sono stati tesi dopo la partita di Mosca, vinta dai russi e dove al termine dell'incontro Luciano Spalletti rifiutò di stringere la mano al collega Rui Vitoria, venendo pertanto bollato come clown, sempre via Twitter.