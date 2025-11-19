Una rovesciata da Guinness! McTominay supera CR7 di 20 cm!

Non è nuovo a queste prodezze Scott McTominay. Il centrocampsita del Napoli e della nazionale scozzese, dopo il gol in acrobazia all'ultima di campionato contro il Cagliari, che di fatto ha regalato il quarto scudetto agli azzurri, ieri si è ripetuto e con una splendida rovesciata che ha sbloccato il match contro la Danimarca, vinto dalla Scozia con la conseguente qualificazione ai Mondiali 2026.

Il gesto tecnico e atletico dello scozzese ha ricordato in tanti quello di Cristiano Ronaldo, quando giocava nel Real Madrid, nella vittoria del 3 aprile 2018 contro la Juventus, 0-3 nel quarto di andata allo Stadium di Torino. In quella circostanza si è calcolato che il portoghese impattò la palla ad un'altezza di 2.31 metri. Nella stupenda rovesciata di ieri di McTominay, secondo il calcolo del quotidiano scozzese Sun Sports, ha colpito la palla all'incredibile altezza di 2.51 metro, superando CR7 di ben 20 cm. Un'acrobazia da Guinness per l'azzurro "McFratm".