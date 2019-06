Under 21, Di Biagio si è dimesso: l'annuncio in conferenza stampa

"Non sarò più l'allenatore dell'Under 21. Ringrazio tutti, dai dirigenti a Maurizio Viscidi". Esordisce così il ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio a margine della conferenza stampa post-eliminazione dagli Europei. "La colpa è solo nostra, senza cercare alibi. Il responsabile principale sono io e i ragazzi con me. Però chi dice che non abbiamo gioco e non corriamo è in malafede. Abbiamo fatto più tiri, siamo stati più pericolosi degli altri. Se la Romania avesse vinto mi avreste detto che sarei stato il più bravo di tutti".