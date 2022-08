Verona-Napoli 9° nella classifica spettatori del weekend: al Bentegodi meno di 17mila

Due partite della prima giornata infatti entrano nella top 10 di quelle che hanno fatto registrare il maggior afflusso di pubblico.

La Serie B in questa stagione vuole competere con la Serie A anche sul piano dei tifosi viste le grandi piazze – da Genova a Palermo passando per Parma, Cagliari, Benevento e Bari giusto per citarne alcune – e le società importanti ai nasti di partenza. E già dopo la prima giornata i numeri fanno sorridere nonostante si giocasse a ridosso di quel Ferragosto che svuota le grandi città.

Due partite della prima giornata infatti entrano nella top 10 di quelle che hanno fatto registrare il maggior afflusso di pubblico: Palermo-Perugia infatti ha fatto segnare quasi 22 mila spettatori, meglio di Sampdoria-Atalanta ed Hellas-Napoli, mentre Parma-Bari ha visto 11.500 spettatori al Tardini, più dell’esordio casalingo del Monza (10.700 contro il Torino) o della sfida Spezia-Empoli (8300) che ha fatto registrare meno spettatori anche di Benevento-Cosenza e Ascoli-Ternana superando di un soffio Modena-Frosinone.

Questi i dati sugli spettatori in Serie A e Serie B nell’ultimo turno:

Milan-Udinese 70.197 (Serie A)

Lazio-Bologna 44.664 (Serie A)

Juventus-Sassuolo 38.725 (Serie A)

Fiorentina-Cremonese 34.461 (Serie A)

Salernitana-Roma 26.006 (Serie A)

Lecce-Inter 25.353 (Serie A)

Palermo-Perugia 21.835 (Serie B)

Sampdoria-Atalanta 20.047 (Serie A)

Verona-Napoli 16.967 (Serie A)

Parma-Bari 11.459 (Serie B)

Monza-Torino 10.739 (Serie A)

Benevento-Cosenza 9.109 (Serie B)

Ascoli-Ternana 8.456 (Serie B)

Spezia-Empoli 8.360 (Serie A)

Modena-Frosinone 8.109 (Serie B)

SPAL-Reggina 7.489 (Serie B)

Venezia-Genoa 5.263 (Serie B)

Brescia-Sudtirol 4.771 (Serie B)

Como-Cagliari 4.570 (Serie B)

Cittadella-Pisa 2.905 (Serie B)