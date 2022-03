Verona-Napoli, disponibile servizio navetta: le informazioni utili per i tifosi che andranno in trasferta

La SSC Napoli informa i tifosi che parteciperanno alla trasferta di Verona che, per coloro che arriveranno in treno, è a disposizione un servizio di navettamento

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La SSC Napoli informa i tifosi che parteciperanno alla trasferta di Verona che, per coloro che arriveranno in treno, è a disposizione un servizio di navettamento, predisposto dalla Polfer locale. Per coloro che raggiungeranno Verona in auto, si consiglia l’uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, dove sarà predisposto un punto di raccolta ed accompagnamento al parcheggio dello stadio loro riservato, attraverso un percorso controllato. L’accesso al parcheggio gratuito sarà accessibile esclusivamente mostrando il biglietto di ingresso al settore ospiti.

Si comunica, infine, che, all’interno del settore ospiti saranno presenti operatori dotati di bodycam, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti vietati; pertanto si invitano i tifosi al rispetto del regolamento d’uso dello stadio.