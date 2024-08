Verona-Napoli, Sky: Conte ha scelto il primo tridente della stagione

In attesa del mercato, il primo tridente del Napoli a Verona per l'esordio in campionato dovrebbe essere Politano, Kvaratskhelia con Raspadori. Oggi il Napoli si è allenato alle 18, non prima di avere avuto un incontro con l'arbitro Guida come rappresentante dell'AIA, che come fatto per tutti i club di Serie A, ha spiegato le nuove linee guida del regolamento. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è l'inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini.