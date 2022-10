VIDEO - Il Napoli batte il Torino 3-1: gol e highlights della gara

Sesta vittoria consecutiva per il Napoli tra campionato e Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sesta vittoria consecutiva per il Napoli tra campionato e Champions League. Al Maradona gli azzurri hanno la meglio sul Torino nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Inizio sprint degli uomini di Spalletti, in rete due volte con Anguissa al 6' e all'11' e con Kvaratskhelia al 37'. Sul finale del primo tempo piccolo calo di concentrazione che permette al Torino di accorciare con Sanabria. Nella ripresa, però, il Napoli controlla senza troppi problemi e porta a casa altri tre punti importanti che gli permettono di staccare tutti al primo posto in classifica. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app