VIDEO - Tuchel-Conte, nervi tesissimi: il tedesco non molla la mano dell'italiano e parte la rissa

Il Chelsea vince un derby infuocato di Londra contro il Tottenham per 2-1.

Il Chelsea vince un derby infuocato di Londra contro il Tottenham per 2-1. Grande protagonista in campo Kalidou Koulibaly, autore di un gol straordinario e della palla recuperata che ha iniziato l'azione del gol vittoria. Tensione e poca sportività invece tra le panchine di Blues e Spurs. Al gol del momentaneo pareggio di Hojbejerg, Antonio Conte schizza dalla panchina ed esulta davanti a Tuchel, i tecnici vengono quasi alle mani. Poi al gol vittoria di James è il turno del tecnico tedesco correre all'impazzata ed esultare in faccia all'allenatore italiano. Al triplice fischio dell'arbitro, alla classica stretta di mano i due allenatori continuano a litigare con Tuchel che non molla la mano di Conte. Da qui un testa a testa con i giocatori e i membri degli staff che faticano per separare i due. Di seguito le immagini.