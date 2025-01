Vincente Serie A, il Napoli avanza: le quote scudetto aggiornate

Il Napoli non si ferma più: batte anche la Juventus e infila la settima vittoria consecutiva in campionato. Eppure l'Inter resta in scia, sfruttando un calendario favorevole. Atalanta che si rialza dopo il momento di flessione: saranno ancora in tempo gli orobici per rientrare nella corsa al titolo? Le Quote vincente Serie A 2025 cambiano inevitabilmente, anche se i nerazzurri restano i favoriti per la conquista dello Scudetto.

Grazie all'assenza degli impegni europei e al lavoro meticoloso di mister Antonio Conte, il Napoli è momentaneamente solitario al comando della classifica. Sette vittorie consecutive per gli azzurri con l'ultima pesantissima contro la Juventus, che non aveva ancora perso una partita nel torneo. Le quote vincente Serie A per il Napoli trovano i bookmaker in accordo, con una valutazione di 2.25 offerta da Admiralbet, Betway, Netbet, LeoVegas e Snai. L'Inter di Simone Inzaghi occupa il secondo posto in classifica, ma ha ancora una partita da recuperare, da giocare contro la Fiorentina a data da destinarsi, e pertanto sarebbe potenzialmente prima. I bookmakers continuano a ritenere i nerazzurri i principali favoriti per la vittoria del campionato, con quote ancora piuttosto basse come l' 1.70 di Betway e l'1.75 di Snai. Da sottolineare la quota maggiorata di Betsson a 5.00.

Oltre alle classiche favorite ci sono le outsiders: l'Atalanta dopo dieci vittorie consecutive ha ripreso a vincere ma il rallentamento delle ultime settimane rischia di costare caro. I bookmakers alzano le quote: 10.00 per Admiralbet e Betway; 12.00 per Snai, LeoVegas e Netbet. Lazio e Fiorentina sono le vere grandi sorprese ma il tempo del sogno scudetto è ormai svanito da qualche settimana risultati. Nel dettaglio, la vittoria della Lazio è pagata 100.00 da Betway e Admiralbet; 250.00 da Netbet e Snai; 251 da LeoVegas. Le quote della Fiorentina sono invece più alte: 251.00 per LeoVegas; 500.00 per Betway, Admiralbet, Netbet e Snai. Roma considerata all'unanimità fuori dai giochi: se qualche coraggioso vuole puntare un solo euro, si arriva a poter vincere fino a 1001 volte la puntata, come nel caso di LeoVegas. Quota 1000 per Snai e Netbet; quota 500 per Admiralbet e Betway.