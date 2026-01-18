Vittoria sofferta e allarme infortuni, Tmw: ecco il messaggio di Stellini alla società

Il Napoli torna alla vittoria, ma che fatica. La squadra di Antonio Conte batte il Sassuolo, sbloccando il risultato stavolta con un tiro dal limite di Lobotka ad inizio gara, spezzando così la serie di tre pareggi consecutivi di cui due interni contro medio-piccole. Il Napoli in questo turno tiene il passo dell'Inter, dunque, e guadagna tre punti sulla Juventus, ko a sorpresa a Cagliari, garantendosi un +4 che significa restare davanti in ogni caso dopo l'incrocio del prossimo turno allo Stadium. La testa però ora è solo sulla Champions: martedì c'è la trasferta di Copenaghen, da non sbagliare perché decisiva per accedere quantomeno ai playoff, ed il Napoli deve fare i conti con una situazione sempre più al limite con un impiego continuativo di molti giocatori che porta man mano un calo prestazionale e, in alcuni casi, come accaduto anche ieri, a nuovi infortuni.

Altri infortuni

Nulla di grave per Elmas, alle prese probabilmente con uno stato influenzale, mentre preoccupano gli altri due problemi. Matteo Politano, rimasto fuori proprio per rifiatare (ed evidentemente non al 100%) , s'è fermato nei minuti finali per un fastidio al flessore e poi l'infortunio - che sembra più grave - di Amir Rrahmani che su uno scatto ha sentito tirare l’adduttore alzando subito bandiera bianca consapevole del problema rimediato (il secondo in questa stagione) dopo ben 17 gare di fila da titolare (più le nazionali) in un reparto dove si poteva ruotare di più e calibrare meglio il minutaggio.

Ed ora?

Si continua a giocare ininterrottamente ed a Conte non resta a questo punto che affidarsi ai giocatori che hanno trovato meno spazio, ma anche su quelli su cui non punta (persino Lucca, in attesa di possibili cessioni) per poter aumentare le rotazioni, evitare ulteriori cali e soprattutto nuovi infortuni. In questo senso paradigmatica la buona prestazione di Antonio Vergara, schierato in attacco (alla prima da titolare in campionato) e risultato tra i migliori nei primi 60'. Più difficile invece attendere soluzioni imminenti dal mercato.

Stellini invoca il mercato... al posto di Conte

Niente conferenza per Conte ed al suo posto nuovamente il vice Stellini che reclama il mercato pur essendoci il blocco del saldo zero sul mercato ed anche problematiche di liste: "E' una situazione difficile e non sappiamo per quanto andrà avanti. E forse perderemo altri due giocatori - le parole di Stellini a Dazn -, giocare ogni 72 ore non è semplice, e in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno di giocatori nell'immediatezza. Se certi giocatori non vengono utilizzati, abbiamo bisogno di sostituti. Qualcosa va fatto".