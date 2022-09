Vlasic pericolo numero uno: è il migliore nelle statistiche tra i giocatori del Torino

Ottimo l’impatto in Serie A di Nikola Vlasic.

Ottimo l’impatto in Serie A di Nikola Vlasic. L’ex West Ham è il giocatore del Torino che ha segnato più gol (tre), effettuato più tiri nello specchio (sette), creato più occasioni da gol per i compagni (11) e iniziato più sequenze su azione terminate con un tiro (sei) in questo campionato. Il croato sarà dunque uno dei pericoli per il Napoli nella partita di domani contro i granata. A riportarlo è Opta.