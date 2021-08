Wisla-Napoli, da Cracovia: capienza ridotta al 50%, allo stadio solo vaccinati

Grande attesa a Cracovia per l'amichevole contro il Napoli. Lo stadio sarà aperto per metà, con il 50% della capienza consentita rispetto al totale dei posti, 30mila, e la società polacca ha anche chiarito che ad entrare allo stadio potranno essere solo persone vaccinate. L'invito del club che oggi compie 115 anni è quello di avviarsi molto tempo prima allo stadio perché prima dell'inizio della partita ci saranno tante iniziative per festeggiare l'anniversario.

Wisla-Napoli, dove vedere la partita