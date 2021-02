Younes, che rimpianto: gol pazzesco contro il Bayern Monaco

Gol bellissimo di Amin Younes contro il Bayern Monaco. L'attaccante ex Napoli, ceduto all'Eintrach Francoforte, ha segnato il secondo gol nel 2-1 dei tedeschi nella vittoria contro il Bayern Monaco. Perla del calciatore che ha tirato col destro incrociando sul secondo palo con precisione e potenza. Una rete bellissima e, forse, un piccolo rimpianto per il Napoli, anche perché Younes ha cambiato volto alla squadra ed è protagonista di una grande stagione dopo essere stato ignorato l'anno scorso per tutto il girone di ritorno.