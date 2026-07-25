Live Presentazione Napoli 2026/27: continua il dj set, tra poco la squadra sul palco

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Potrete seguire la presentazione ufficiale della squadra in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale.

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21.00 - Si registra un'affluenza di circa 3000 tifosi in Piazza Madonna della Pace per assistere alla presentazione del Napoli 2026/27. Tra pochi minuti terminerà il dj set e salirà la squadra sul palco.

20.30 - A breve inizierà la presentazione ufficiale del Napoli 2026/27. Intanto, comincia il dj set in una Piazza Madonna della Pace gremita di tifosi.

Grande attesa per la presentazione ufficiale del Napoli 2026/27. Oggi alle ore 20:30 si terrà in Piazza Madonna della Pace a Dimaro la classica presentazione della squadra azzurra, e tratterà con la stampa tutti i temi relativi ai primi nove giorni del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Potrete seguire l'evento su Tuttonapoli.net e live su Radio Tuttonapoli che vi offre un ricco palinsesto e dirette live dalle 8 fino alle 20 con collegamenti con il Trentino.

Potrete seguire la presentazione ufficilae in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le dichiarazioni degli azzurri. L'evento sarà trasmesso anche su Radio Tutto Napoli, con approfondimenti e commenti dedicati per non perdere neanche un passaggio dell'incontro con la stampa.