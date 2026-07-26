Ufficiale Ritiro Napoli, allenamento mattutino a ranghi ridotti: il motivo

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Nella giornata di domani, domenica 26 luglio, la decima del ritiro di Dimaro Folgarida, il Napoli farà l'allenamento mattutino a ranghi ridotti: alla seduta prenderà parte solo chi non sarà impegnato nell'amichevole delle ore 18:00 contro la Carrarese. A comunicarlo è il club azzurro.

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