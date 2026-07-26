Prima pagina
Presentazione Napoli, Il Mattino: "Show a Dimaro. È festa azzurra"
"Show a Dimaro. È festa azzurra", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la presentazione del Napoli 2026/27 durante il ritiro in Val di Sole. Il sommario: "La squadra in piazza, entusiasmo tra i tifosi. Oggi l'ultima amichevole con la Carrarese". Un box in taglio basso è dedicato alla questione CT Italia: "Caos Nazionale, Pirlo è già in bilico". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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