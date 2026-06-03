Spuntano Gila e Valincic! Ne parliamo su Radio TuttoNapoli, dalle 11 c'è "Pausa Caffè"
Ricca programmazione anche quest'oggi per Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli, live dalle 8 alle 19! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino e Carlo Caporale
Alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Christian Marangio ed Antonino Treviglio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i club Napoli. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica
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