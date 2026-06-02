Gila-Rabiot e Milinkovic via? Ne parliamo su Radio TuttoNapoli, dalle 13 c'è Cronache Azzurre

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Radio Tutto Napoli non si ferma mai. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Pausa-caffè con Salvaotre Amoroso e Giovanni Annunziata e poi dalle 13, proseguirà con Cronache azzurre con Christian Marangio e Gennaro De Lena e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125

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