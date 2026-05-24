Vivi Napoli-Udinese con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 17 c'è "Napoli in campo"
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Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutti i giorni dalle 8. Dalle 17.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, l'inviato Fabio Tarantino ed i nostri opinionisti con le reaction live e fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125 (linea sempre attiva!)
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