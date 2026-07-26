Live Dimaro 2026 day 10, seduta mattutina in corso: solo otto azzurri in campo, differenziato per Gilmour

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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10.48 - Per i sette inizia un'esercitazione nella porzione di campo con sagome, paletti e mini porte.

10.45 - I sette azzurri si spostano sul campo principale ed iniziano delle ripetute agli ordini di Cacciapuoti.

10.38 - Arriva anche Alisson Santos, il brasiliano raggiunge i compagni sul campetto per un attivazione muscolare con l'ausilio di mini ostacoli.

10.37 - Tutti tranne Gilmour si spostano sul campo numero 2

10.35 - Arrivano anche gli argentini Pereyra e Baridò.

10.30 - Arriva anche Garofalo, in quattro palleggiano mentre Gilmour continua i giri di campo.

10.28 - Gutierrez e Iaccarino raggiungono Lindstrom.

10.26 - Arriva Jesper Lindstrom, palleggi a centrocampo per il danese.

10.22 - Inm campo spunta il ds Giovanni Manna, applausi per lui che ricambia salutando il numeroso pubblico presente in tribuna.

10.13 - Gilmour si sposta sul campo centrale, sempre agli ordini di Cacciapuoti continua il differenziato inanellando giri di campo.

10.12 - Sul campo principale vengono posizionate on una porzione del centrocampo due mini porte, quattro sagome negli angoli e tre paletti al centro.

10.01 - Sul campo numero 2 Billy Gilmour si allena da solo con il preparatore Cacciapuoti.

10.00 - Seduta a ranghi ridotti stamani, si alleneranno solo i giocatori che non parteciperanno all'amichevole delle 18 contro la Carrarese.

Dopo la seduta pomeridiana di ieri, gli azzurri scendono in campo alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del decimo giorno di ritiro in Val di Sole.

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