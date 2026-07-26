Presentazione squadra, atteggiamento strano per Anguissa: tifosi lo incitano, ma lui è cupo

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L'atteggiamento di Frank Zambo Anguissa durante la presentazione della squadra a Dimaro non è passato inosservato. A sottolinearlo è Il Mattino, che descrive un centrocampista apparso distante dal clima di festa vissuto dal resto del gruppo. Secondo il quotidiano, il camerunese è entrato sul palco con lo sguardo basso, le mani in tasca e ha risposto appena ai cori dei tifosi, scegliendo poi di appartarsi alle spalle di Meret e Milinkovic-Savic.

Anguissa, umore cupo

Sempre secondo Il Mattino, ogni gesto della serata ha assunto un significato particolare e non è sfuggito ai tifosi presenti. Al termine della presentazione, diversi sostenitori hanno provato a incoraggiarlo intonando il coro "Zambo, Zambo", nel tentativo di strappargli un sorriso. Il quotidiano, però, evidenzia come l'umore del centrocampista sia apparso decisamente nero, alimentando così nuovi interrogativi sul suo stato d'animo.