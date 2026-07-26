Il Napoli torna su Elmas! Manna gli telefona e il prezzo è calato, ma occhio alla Juventus

Il Napoli torna su Elmas! Manna gli telefona e il prezzo è calato, ma occhio alla JuventusTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:56In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Eljif Elmas può lasciare il Lipsia: gli azzurri restano alla finestra dopo un contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Il nome di Eljif Elmas torna a circolare in orbita Napoli. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il centrocampista macedone, rientrato al Lipsia dopo il prestito della scorsa stagione, potrebbe nuovamente approdare in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, ma il Napoli non avrebbe mai smesso di seguirlo. Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, con l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto che resta sul tavolo.

Manna ha chiamato Elmas, ma serviranno prima le cessioni

Secondo il quotidiano, nei giorni scorsi Giovanni Manna avrebbe contattato direttamente Elmas, un attestato di stima molto apprezzato dal giocatore, che sa già di non rientrare nei piani del Lipsia nonostante altri due anni di contratto. Il Napoli, però, prima di tornare a trattare con il club tedesco dovrà completare alcune operazioni in uscita, così da liberare spazio in rosa e risorse economiche per un eventuale affondo.