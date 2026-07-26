Video ADL: "Ripartiamo da Allegri e dal 4-3-3! Dimaro? La moglie trentina vorrebbe metterci le corna..."

vedi letture

Aurelio De Laurentiis si è presentato stamattina nello store del ritiro di Dimaro: il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'interno dello store presente all'esterno del campo di Carciato, nel ritiro di Dimaro, in un’intervista realizzata da Carlo Alvino per 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro': “I bambini sono i tifosi del futuro. Devono seguire la volontà del Papa, non del papà! Del resto, il Papa ci ha anche ricevuto. Siamo stati i primi in assoluto a fare la visita papale. Tant’è che loro in maniera molto divertita dissero che era una prova generale dalla quale apprendere su come fare le prossime. E infatti dopo sono tornati altri, anche extra-calcio.

Dimaro oasi ideale? Questo lo vedremo. Noi non siamo molto amati qui in Val di Sole. Ci sono i pro e i contro, a un certo punto ce ne faremo una ragione e prenderemo le decisioni del caso. Anche perché in tutti questi anni abbiamo avuto talmente tante richieste rispedite al mittente, per essere dei fedelissimi. Ma visto che a un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza, ce ne faremo una ragione. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno".

Le parole di De Laurentiis su Allegri

"L’entusiasmo per Allegri era anche ovvio, parliamo di un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, gli hanno cantato anche ‘chi non salta juventino è’. Lui si è molto divertito. Prima di andare alla Juventus con Pirlo portò uno scudetto al Milan. Noi dobbiamo partire da lì e da quel famoso 4-3-3. E da due finali di Champions”.