Radio TN Caccavale: "Problema psicologico, il Napoli rischia di abituarsi a una spirale perversa"

Ernesto Caccavale analizza la crisi del Napoli: dai cinque giorni di riposo concessi da Allegri alle critiche a Manna e De Laurentiis.

Il momento difficile del Napoli, le scelte di Allegri e le responsabilità della società. Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, analizza la crisi azzurra soffermandosi sulle difficoltà psicologiche della squadra, sulle strategie di mercato di Manna e De Laurentiis e sulla gestione dei calciatori che non sono riusciti a trovare una nuova sistemazione. L'opinionista invita l'ambiente a ricompattarsi, evitando contestazioni e fischi, ma non nasconde la propria preoccupazione per il futuro del club.

Siamo in pausa: ti chiedo subito, sei d'accordo con i cinque giorni di riposo concessi da Allegri ai calciatori? Ha fatto bene a staccare la spina per farli rilassare? "Posso risponderti che considero questa una questione del tutto ininfluente. Ovviamente preferirei che i giocatori si allenassero tutti i giorni, come faceva Conte, che concedeva al massimo due o tre giorni di vacanza, e soltanto in caso di risultati positivi. Tuttavia, credo che questo sia un problema secondario. La questione oggi non è fisica né atletica, ma totalmente psicologica. Se fossi stato l'allenatore, sinceramente non avrei concesso cinque giorni di vacanza. Anche per una questione di principio: non credo sia opportuno premiare una squadra che in questo momento non sta rendendo come dovrebbe. Dal punto di vista dei risultati, però, non penso che questa scelta sarà determinante. Il problema è puramente psicologico. Il Napoli rischia di abituarsi a una spirale perversa, come è già successo due anni fa, e in quei casi non ci sono allenamenti che tengano".

Volevo soffermarmi sulle parole di Manna. Ho letto molte critiche. Da professionista della comunicazione, però, sei riuscito sicuramente a leggere qualcosa tra le righe. Che cosa hai interpretato dalle sue dichiarazioni? "Innanzitutto, penso che Manna voglia in qualche modo togliersi qualche responsabilità dalle spalle. Credo che molte delle critiche ricevute riguardino anche il fatto che Allegri, in questi mesi, abbia confermato di essere un aziendalista al 100%. Lo aveva dichiarato all'inizio e lo ha dimostrato, accettando anche situazioni difficili, soprattutto per quello che è successo, o meglio, per quello che non è successo nell'ultimo mercato. Di fatto, anche Manna non è stato esente da critiche. Se aveva un merito nella sua storia professionale, era quello di aver valorizzato giovani importanti, come Iling-Junior, Miretti e altri ragazzi che stanno dimostrando di avere davanti a sé grandi carriere. Questa capacità di talent scout, però, a Napoli ancora non l'abbiamo vista. Bisogna dirlo. Non abbiamo assistito a grandi operazioni di mercato, capaci di portare in squadra giovani acquistati a poco prezzo e da valorizzare. È vero che De Laurentiis ha chiuso i rubinetti e ha detto che quest'anno non avrebbe speso soldi, ma con le risorse a disposizione si poteva fare qualcosa in più. Si potevano cercare profili interessanti, ragazzi con fame e voglia di emergere, come Favasuli, anziché puntare su giocatori più avanti con l'età, come quelli di cui abbiamo già parlato".