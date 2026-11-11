Podcast Improta: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento di De Bruyne verso Lucca! Su Allegri..."

Gianni Improta analizza la crisi del Napoli: fiducia in Allegri, mercato di gennaio e critiche a Lucca e De Bruyne. Poi il giudizio su Lang e Hojlund.

Il momento complicato del Napoli, la fiducia in Massimiliano Allegri e gli interventi necessari sul mercato di gennaio. Gianni Improta, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la situazione degli azzurri, soffermandosi anche sul rendimento di alcuni singoli. Da Lucca a Noa Lang, passando per De Bruyne e Hojlund, l'ex calciatore e dirigente azzurro ha espresso il proprio punto di vista, indicando anche la necessità di trovare il giusto equilibrio tra giovani ed elementi di esperienza per rilanciare la squadra.

C'è molto scetticismo, soprattutto nei confronti di Massimiliano Allegri. È convinto della scelta della società di proseguire con lui? "Purtroppo si è verificata una situazione più o meno analoga, ma il progetto era ed è certamente ben diverso rispetto a quello che c'era con Garcia. Sappiamo benissimo che, quando non arrivano i risultati, bisogna trovare i colpevoli e cercare di risolvere la situazione. Ma non è mandando via l'allenatore che si risolvono necessariamente questi problemi. Un segnale positivo, invece, è arrivato proprio dall'ultima partita contro la Lazio. Abbiamo affrontato la prima della classe, un'ottima squadra e ben organizzata, ma siamo riusciti a contrastarla nella maniera giusta. Abbiamo sofferto, però abbiamo anche reagito, e questo significa tanto. Evidentemente il momento del ritiro è stato produttivo. Un allenatore viene cambiato quando ci sono dissapori all'interno dello spogliatoio e il tecnico non riesce più a mantenere compatto il gruppo, oppure quando i risultati non arrivano e la squadra si esprime male, sia tatticamente sia a livello individuale. Credo che quella del Napoli sia una situazione a metà: in tutte le partite disputate abbiamo visto un Napoli bello e uno brutto. Bisogna tornare all'inizio del campionato, quando la squadra avrebbe potuto battere l'Inter, ma in un minuto la situazione si è capovolta. Chi ha fatto calcio, come me, conosce bene questi momenti e sa cosa passa nella testa dei calciatori. Si crea uno scoramento particolare che finisce per condizionare anche il rendimento psicofisico. Guardando l'organico del Napoli, penso che sia secondo soltanto all'Inter, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, dove i nerazzurri hanno diverse alternative di qualità. Al Napoli, invece, questa situazione non c'è. Sono ottimista per il futuro e credo che la società abbia fatto bene a non cambiare. A gennaio ci saranno sicuramente movimenti di mercato e mi auguro che gli interventi necessari possano risolvere alcuni problemi".

La scorsa estate il Napoli ha avuto delle limitazioni sul mercato, mentre a gennaio si prospettano nuovi interventi. Come cambia la situazione da agosto a gennaio? Non parliamo di disponibilità economica, ma delle dinamiche e della volontà di investire: quanto pesa la consapevolezza che qualcosa nella costruzione della squadra non abbia funzionato? "Le valutazioni devono cambiare in virtù di quello che il Napoli avrebbe potuto fare come squadra e che invece non è riuscito a fare. Ci si è resi conto che qualcosa va sistemato, soprattutto nel reparto avanzato. Lo sappiamo: purtroppo Lucca, al di là di quello che pensano i tifosi e di quello che penso anch'io, non ha dato praticamente nulla alla causa del Napoli. È stato troppo criticato, ma sapete benissimo che ho sempre detto che non è un attaccante da Napoli. Questo è poco ma sicuro. Poi c'è un altro aspetto che mi dispiace particolarmente: vedere un calciatore come Lang arrivare allo scontro con la tifoseria. Voglio dirgli che l'ho sempre rispettato come calciatore, non lo conosco come persona e quindi non mi permetto di giudicarlo, ma certi atteggiamenti un giocatore non dovrebbe mai permetterseli, perché rischiano di diventare provocatori. E tutto questo è successo nella sua migliore partita, contro la Lazio, quando Lang è stato nettamente il migliore in campo. Ho citato questi due calciatori perché avrebbero dovuto dare un contributo che tutti ci aspettavamo e che invece non è arrivato. Lang, almeno in parte, lo ha dato, mentre Lucca praticamente niente. Nella testa del direttore sportivo, dell'allenatore e della società c'è certamente la volontà di intervenire sul mercato: per far entrare qualcuno, potrebbe essere necessario far uscire qualcun altro. Questo potrebbe determinare anche delle minusvalenze, un aspetto che bisogna necessariamente mettere sul piatto della bilancia. Quando si sbaglia un investimento bisogna rimediare, non perseverare, altrimenti si rischia di combinare altri pasticci".

Vorrei approfondire proprio la situazione di Noa Lang. Da uomo di campo, di spogliatoio e anche di dirigenza, come si gestisce un calciatore in questo momento? Quale lavoro devono svolgere l'allenatore, i compagni e la società per recuperarlo, anche dal punto di vista psicologico? "Soprattutto un lavoro psicologico. Lang l'ho sempre apprezzato per le sue qualità e le sue caratteristiche. Ormai abbiamo capito anche come è fatto caratterialmente, quindi bisogna prenderlo nel modo giusto, farlo sentire sicuro, partecipe e coinvolto nel progetto. Sono calciatori talentuosi che possono mettersi contro chiunque da un momento all'altro: bisogna saperli gestire. Un lavoro psicologico va fatto, perché ha qualità che mi piacciono molto. Sono sincero: se fossi l'allenatore, anche nei momenti in cui lo vedo sottotono, non lo toglierei dal campo e non lo sostituirei. In quel momento gli dimostrerei che credo ciecamente in lui. Questi calciatori hanno bisogno della massima fiducia, poi saranno loro a dare o togliere. Quando danno, ben venga; quando invece non riescono a esprimersi, sono i primi a rendersi conto di stare sbagliando".

Restando sui singoli, c'è anche il tema di Kevin De Bruyne. Ci si aspetta molto da un campione del suo livello, soprattutto sul piano della personalità e della leadership. Da lui ci si aspetterebbe un atteggiamento diverso e un contributo capace di aiutare anche i compagni in difficoltà. Che cosa rappresenta oggi De Bruyne per il Napoli? "Per essere un leader a tutto tondo bisogna saper portare la propria croce, vivendo sia le gioie sia le difficoltà di una partita e imparando a convivere con il gruppo. Il vero leader può essere anche silenzioso, ma deve farsi capire e aiutare i più deboli. In questo caso, Lucca è uno di quelli che hanno maggiormente bisogno di essere sostenuti. Non mi è piaciuto l'atteggiamento che De Bruyne ha avuto nei confronti di Lucca. Possiamo criticarlo e dire che non è un attaccante da Napoli, ma la persona va sempre rispettata e aiutata. Evidentemente, al Manchester City De Bruyne non era l'unico leader: ce n'erano tanti, anche silenziosi, che nei momenti difficili contribuivano a calmare la situazione. In primo luogo c'era anche Guardiola, perché sono proprio gli allenatori che possono dare una grossa mano a quelli che considerano leader. Sono arrivate situazioni che nessuno di noi avrebbe voluto vedere, atteggiamenti che hanno fatto male a tutti: ai calciatori, allo spogliatoio, alla società e soprattutto al popolo napoletano, che ti dà tutto quando lo meriti, ma quando capisce che non stai dando ciò che dovresti può anche rivoltarsi contro di te. Dobbiamo evitare che accada. Deve prevalere il buonsenso e bisogna remare tutti nella stessa direzione, altrimenti non usciremo da questa situazione. Ribadisco che l'ultimo segnale della squadra è stato positivo e, per questo, rimango ottimista per il futuro".

Un altro giocatore sul quale c'è grande attesa è Rasmus Hojlund. Sappiamo che un attaccante vive per il gol, ma in questo momento le reti non stanno arrivando. Che giudizio dà al suo percorso? Può diventare il centravanti di riferimento del Napoli? "Penso che Hojlund, per l'età che ha, sarà certamente un riferimento. Anzi, lo è già, anche se deve ancora maturare e migliorare sotto alcuni aspetti. È vero che al momento c'è praticamente soltanto lui e che il pubblico gli sta dando piena fiducia. Allo stesso tempo, deve sobbarcarsi anche sforzi fisici importanti quando mancano altri calciatori. Allegri lo sta centellinando, ma in alcune occasioni non sono stato d'accordo con le sostituzioni, soprattutto quando ha fatto entrare Lucca al suo posto. A volte un calciatore sembra in affanno, ma in realtà ha appena prodotto il massimo dello sforzo fisico e gli basterebbero pochi minuti per recuperare. Oggi, con le cinque sostituzioni a disposizione, gli allenatori tendono a cambiare un giocatore non appena lo vedono in difficoltà. Ma non sempre è la scelta giusta: lo sforzo fisico deve essere recuperato e possono bastare pochi minuti. Altrimenti sembrerebbero tutti dei robot. Gli allenatori, invece, a volte si fanno prendere la mano dalle cinque sostituzioni e finiscono per cambiare un po' tutti. Io Hojlund lo terrei sempre in campo, proprio come Lang. Non lo sostituirei con un calciatore che, purtroppo, finora non ci ha dato nulla. Hojlund è presente e possiamo anche tutelarlo dal punto di vista fisico, ma se i risultati non arrivano non sarà certo una condizione fisica ottimale a farci vincere le partite: servono soprattutto quelli che riescono a buttarla dentro. Hojlund è uno di questi. Gli darei quindi la massima fiducia. Dobbiamo aspettarlo, perché parliamo ancora di un ragazzo giovane, non del tutto maturo dal punto di vista psicofisico".

Chiudiamo con Alessio Cacciamani, che i tifosi associano soprattutto al suo percorso con la Juve Stabia. Conosce bene la piazza di Castellammare. Il suo percorso al Torino di Ignazio Abate, dove un classe 2007 è diventato un punto di riferimento nonostante sia al primo anno in Serie A, dimostra che il Napoli dovrebbe puntare maggiormente sui giovani già a partire da gennaio? "Indubbiamente ci deve essere un mix tra calciatori emergenti, giovani che possono darti garanzie nel tempo e giocatori più esperti. All'inizio della stagione avevo detto che avrei fatto a meno di quei calciatori che presentavano incertezze dal punto di vista fisico. Mi riferisco a De Bruyne, Anguissa e allo stesso Lukaku. Avrei preferito puntare su profili più giovani e andare avanti con un progetto di questo tipo. Questa mia idea, però, non è stata portata avanti. Sono decisioni societarie nelle quali non mi permetto di entrare, ma i fatti stanno dando riscontro a quello che avevo pensato. Ci sono situazioni particolari, anche contrattuali: sappiamo benissimo che Anguissa non ha rinnovato e, non so se accadrà, ma mi auguro di no, potrebbe anche andare via a parametro zero. De Bruyne, dall'alto della sua esperienza, avrebbe dovuto dare un contributo diverso, soprattutto in termini di personalità. Fino a questo momento, invece, sembra aver fatto il contrario. Sono valutazioni che si fanno con il senno di poi, ma oggi ci troviamo a fare i conti con una situazione che non avrei mai voluto vedere. Entrambi stanno dando pochissimo, a eccezione di qualche sprazzo da parte di De Bruyne e di Anguissa, che ha segnato quel bellissimo gol contro la Roma. Ma si tratta soltanto di poche scintille. Dobbiamo guardare con attenzione alla situazione e fare in modo che tutti si immedesimino nel momento che stiamo vivendo, remando a favore del nostro Napoli".