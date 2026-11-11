Podcast Paradiso: “Gittens talento enorme, al Napoli manca uno come lui! Ma a gennaio c’è un rischio”

Angelo Paradiso parla di Allegri, mercato, giovani talenti e giocatori scontenti.

L'ex calciatore Angelo Paradiso, oggi impegnato nell'attività di scouting e consulenza calcistica internazionale, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, le strategie di mercato e la necessità di investire maggiormente sui giovani.

Hai appena concluso un viaggio di lavoro per seguire un giovane talento. Di chi si tratta?

“È una trattativa delicata, ragazzi, poi vi aggiornerò. Siamo ancora nella fase preliminare. Io non sono un agente, sono un advisor: mi occupo di fare report, presentare il giocatore e avviare i primi contatti. Poi entrano in gioco altre figure. Di solito, in queste operazioni, faccio da ponte”.

Hai avuto contatti anche con il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna?

“L'anno scorso Roberto mi diede il numero di Giovanni Manna e gli mandai una lista di giocatori importanti, giovani di prospettiva. È passato un anno e ancora attendo una risposta. Magari l'ha vista, magari stava seguendo altre piste o conosceva già alcuni di quei giocatori”.

Il Napoli dovrebbe investire maggiormente nello scouting e nella formazione dei giovani?

“In tanti dicono che a gennaio il Napoli comprerà e sistemerà la squadra, ma gli Under che cerca il Napoli, e che ormai tutti conoscono, costano tanto. Bisogna arrivarci prima, prenderli e farli crescere, così non devi strapagarli. Se invece di comprare Lucca fosse stata investita anche soltanto metà di quella cifra in un centro sportivo o in un centro di formazione per giovani talenti, dopo due anni magari avresti già avuto un paio di ragazzi pronti. Bisogna investire nel modo corretto e lavorare in prospettiva”.

Quali caratteristiche deve valutare uno scout prima di consigliare un giovane calciatore?

“Ci sono talenti importanti, ma bisogna cercarli, andare a vedere le partite. Non puoi pretendere di prendere un giocatore soltanto guardando i video su YouTube. Gli scout devono muoversi, parlare con le famiglie, valutare le caratteristiche fisiche, i comportamenti e il modo in cui un ragazzo sta nel gruppo. Devi capire anche come potrebbe inserirsi in una squadra, magari accanto a McTominay, e come si adatterebbe al sistema di gioco. Bisogna lavorare a trecentosessanta gradi, non fermarsi a una sterzata o a un doppio passo visto su YouTube”.

Hai parlato spesso dell'importanza della formazione tecnica. Che cosa manca in Italia?

“Sento tanti ex calciatori dire che bisogna lavorare sulla tecnica, ed è giusto. Però la tecnica va allenata con intensità e velocità. Se lavori sulla tecnica di base a due all'ora, non ha senso. Nelle altre nazioni si lavora sulla tecnica in velocità, aumentando i battiti e diminuendo i tempi di recupero. Così arrivi a diciotto o diciannove anni con una velocità di gioco diversa. Io investo continuamente per scoprire nuovi ragazzi, conoscere nuove realtà e studiare metodologie differenti, perché ho fame di calcio vero”.

Il Napoli segue Jamie Gittens, esterno offensivo del Chelsea. Che giocatore è?

“Gittens è un giocatore estroso, tecnico, con una velocità e una frequenza di passi importanti. Ha il doppio passo, la sterzata e gli piace giocare a piede invertito. È un calciatore di grandissimo talento e qualità. Il problema è che non è continuo e non ha giocato con regolarità. Se riuscisse a esprimere tutto quello che abbiamo visto, potrebbe diventare un giocatore importante. Al Napoli manca proprio qualcuno che salti l'uomo: alcuni sono infortunati, altri non hanno avuto un rendimento ottimale”.

Potrebbe essere un acquisto utile già a gennaio? E che giudizio dai su Varela?

“Varela sta facendo bene, ma Gittens mi sembra molto più veloce ed esplosivo. Bisogna anche considerare che nel campionato italiano i ritmi sono più bassi rispetto a quelli internazionali. Il giocatore del Chelsea ha caratteristiche davvero importanti e, se trova continuità, può fare molto bene. Però prendere a gennaio un calciatore che non ha giocato con regolarità non so quanto possa aiutarti nell'immediato. Sono giocatori che, quando arrivano i primi caldi, possono fare la differenza grazie allo spunto e alla velocità”.

Il Napoli dovrebbe guardare anche ai giovani italiani, come Cacciamani del Torino?

“Le generazioni italiane del 2007, 2008 e 2009 hanno prospettive importanti. Sono ragazzi che stanno facendo bene anche con le Nazionali giovanili e hanno grande personalità. Tante agenzie inglesi stanno cercando di avvicinarli proprio perché vedono un potenziale significativo. Questa nuova generazione è molto forte, ma bisogna darle la possibilità di giocare e crescere”.

Il Napoli è decimo in classifica. Perché, secondo te, la società non mette ancora in discussione Allegri? È soltanto una questione economica?

“Forse è anche una questione di rispetto, perché Allegri ha vinto tanto. Però ogni annata ha una storia a sé e i tifosi del Napoli, con tutto il rispetto per il mister, hanno avuto grandissimi allenatori e grandissimi giocatori. Se è soltanto una questione di rispetto, ci può stare, ma fino a un certo punto. La società deve guardare agli interessi della squadra. Cambiare adesso, comunque, è difficile: chi prendi? Questo è il problema”.

Che cosa avrebbe dovuto fare il Napoli dopo i successi delle ultime stagioni?

“Secondo me bisognava fare quello che avevo suggerito già quest'estate: investire sui giovani fin dall'inizio dell'anno. Dopo aver vinto, avresti potuto provare a diventare la sorpresa del campionato con calciatori meno conosciuti, svecchiando la squadra e mandando via i malcontenti. È palese che ci siano giocatori scontenti di stare a Napoli e questo non va bene. Poi si lamentano anche quando vengono criticati, ma certe critiche se le meritano. I tifosi del Napoli chiedono soprattutto di sudare la maglia. Sono tifosi intelligenti: anche se non riesci a fare grandi giocate, quando vedono l'impegno ti sostengono sempre”.

Si parla molto delle convocazioni dei giovani in Nazionale e delle possibili influenze dei procuratori. Che idea ti sei fatto?

“Bisogna capire da dove nascono certe chiacchiere. A volte possono essere proprio persone dell'ambiente dei procuratori a far circolare determinate voci per creare problemi interni. In Inghilterra, per la mia esperienza, tra agenti e agenzie c'è molto rispetto: posso fare affari con uno e continuare ad avere buoni rapporti con un altro. In Italia, invece, certe situazioni sembrano quasi costruite per alimentare malcontento. Poi le notizie finiscono sui social e le persone iniziano a criticare senza conoscere davvero i fatti”.

Che cosa dovrebbe cambiare nel modo di valutare e raccontare il calcio?

“Credo che prima di parlare di calcio bisognerebbe andare sui campi, vedere le partite e capire come si struttura una squadra. Oggi si improvvisano in tanti come commentatori. Una volta in Italia parlavano in pochi e i risultati erano importanti. Bisogna conoscere il lavoro che c'è dietro la crescita di un giocatore, non limitarsi a giudicare quello che si vede sui social”.