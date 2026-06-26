Ultim'ora Niente Vergara! Clamoroso Como: acquisterà Nico Paz! Romano: "Here we go!"

vedi letture

Nico Paz resta al Como: accordo totale con il Real Madrid, i dettagli di Romano.

Il Como piazza un colpo destinato a lasciare il segno e si avvicina sempre di più alla permanenza di Nico Paz. Dopo giorni di trattative serrate, il club lariano ha raggiunto un'intesa totale con il Real Madrid per il fantasista argentino, che aveva già espresso la propria volontà di restare in Lombardia. Un'operazione di grande spessore, resa possibile anche dalla volontà del giocatore di proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia biancazzurra.

Accordo totale tra Como e Real Madrid

A confermare la fumata bianca è stato il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha fornito gli ultimi dettagli dell'operazione: "Intesa totale col Real Madrid, accordo per una valutazione complessiva da 60 milioni ma la cifra sarà più bassa: il Como lascerà una grossa percentuale di rivendita al Real. Nico ha voluto restare al Como e ha dato il suo via libera giá ieri sera. Accordo totale tra club raggiunto dopo le nostre notizie della notte: occhio al Como, più presente che mai nell’affare…"