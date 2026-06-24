La prima di Allegri al Maradona: ecco data e orario di Napoli-Como
Ufficiali le date e gli orari delle prime cinque partite del Napoli nella Serie A 2026-27. La squadra di Allegri esordirà in trasferta contro il Genoa sabato 22 agosto alle 20.45 allo stadio Marassi. La prima gara casalinga al Maradona sarà domenica 30 agosto contro il Como di Fabregas alle 18.30. Alla terza giornata subito big match a Milano contro l’Inter, in programma sabato 5 settembre alle 18. Il calendario proseguirà con Napoli-Bologna domenica 13 settembre alle 18, match che potrebbe subire variazioni in caso di impegni di Champions League. Infine, il 20 settembre, domenica, alle 12.30, la squadra azzurra sarà impegnata allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Un avvio di campionato intenso che metterà subito alla prova la formazione partenopea tra trasferte insidiose e sfide di alto livello.
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