Prima pagina
Nasce l'Italia di Malagò, Il Mattino: "Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo"
"La Nazionale. Malagò sceglie Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della scelte del nuovo presidente della FIGC per l'Italia. "E vado via", recita il box al centro dedicato alla scomparsa di Peppino di Capri: "Era il re della melodia e del twist. Oggi funerali in Piazzetta". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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