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Nasce l'Italia di Malagò, Il Mattino: "Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo"

Nasce l'Italia di Malagò, Il Mattino: "Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo"
Oggi alle 01:00Brevi
di Davide Baratto

"La Nazionale. Malagò sceglie Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della scelte del nuovo presidente della FIGC per l'Italia. "E vado via", recita il box al centro dedicato alla scomparsa di Peppino di Capri: "Era il re della melodia e del twist. Oggi funerali in Piazzetta". Di seguito la prima pagina integrale.