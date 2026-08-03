Sindaco Castel di Sangro: "Pronti a ospitare tutto il ritiro del Napoli, eventualità già prevista"

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Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso chiarisce i rapporti con il Trentino e apre al maxi ritiro del Napoli.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, che rapporti ci sono tra Castel di Sangro e Dimaro? Esiste davvero una competizione tra Abruzzo e Trentino?

"Assolutamente no. Da parte almeno delle istituzioni locali e, in particolare, da parte mia, non c'è alcun tipo di competizione con il Trentino. Anzi, ho ottimi rapporti con i miei colleghi e si è costituita anche un'amicizia con il sindaco di Dimaro. Certamente non ci auguriamo disgrazie per vivere di fortuna. Penso che il rapporto con il Napoli debba essere un rapporto scevro da conseguenze o da altre circostanze che certamente non vogliamo. Un dato di fatto, però, lo devo raccontare: ancora prima che uscissero queste notizie di stampa, il periodo previsto dal nuovo contratto era già stato ampliato e prevedeva la possibilità di svolgere più fasi del ritiro qui a Castel di Sangro. È una facoltà che era stata determinata prima ancora di quei fatti, quindi non possiamo assolutamente collegarla a quanto è accaduto."

Sareste pronti ad accogliere il Napoli per l'intero ritiro, anche dal punto di vista contrattuale?

"Sì, senz'altro. Abbiamo previsto tutto quello che, nell'eventualità, si dovesse sviluppare."