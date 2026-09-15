Podcast Biazzo: “Rafa Marin, che crescita! Questo denota grande qualità del Napoli in ogni ruolo”

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Tra i diversi temi affrontati da Salvatore Biazzo (qui l'intervento integrale), intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, c'è anche la crescita di Rafa Marin, reduce da prestazioni che hanno evidenziato un importante cambio di passo. Il giornalista ha sottolineato la qualità della rosa del Napoli: “Sicuramente si è riscattato pienamente, ma questo denota ancora una volta che il Napoli ha grande qualità, ha calciatori di qualità in ogni ruolo. Vogliamo parlare della difesa? Vedi che Rafa Marin va benissimo. Vuoi parlare del centrocampo? Vedi De Bruyne, oppure Vergara. Anche se Vergara nella partita contro il Bologna è stato molto sacrificato, Allegri lo vede come mezzala. Quello è un giocatore che può fare tutto perché ha classe. Può essere anche una nuova sottopunta in alcune partite, oppure può essere veramente una mezzala. Voglio dire che è uno di quei calciatori che, per fortuna, Allegri vede. Lo vede proprio e punta su questo calciatore, come punta anche su altri”.

Biazzo sul Napoli: “In Champions la situazione è diversa”

Nel corso dell'analisi, Biazzo ha poi allargato il discorso al momento del Napoli, sottolineando l'importanza delle alternative a disposizione di Allegri, tra cui anche Lang, soprattutto in vista degli impegni europei. Il giornalista ha quindi invitato a distinguere il rendimento in campionato da quello in Champions League: “Alla fine ha dimostrato di puntare anche su Lang e tutti questi calciatori, soprattutto in Champions, saranno particolarmente utili. Io lo so che vedere il Napoli perdere tre partite di fila fa male, però dobbiamo anche fare un po' di distinzione. Perché cosa è il campionato? In campionato potevamo recriminare per qualche errore di troppo contro il Como, qualche errore di troppo contro l'Inter. Ma in Champions, tutto sommato, contro l'Arsenal, che in questo momento è la squadra più forte d'Europa, o almeno quella che ha investito di più, la situazione è diversa. Poi dovrà fare i conti con il Real Madrid, che abbiamo visto contro l'Inter, e con il Barcellona. Secondo me il Barcellona è la favorita quest'anno. L'Arsenal è quella che ha investito di più, ma c'è un progetto come quello del Como che è iniziato sette anni fa”.