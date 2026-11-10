Podcast Calciomercato Napoli, Caporale: "Come si passa da spending review a 4-5 colpi?"

Carlo Caporale, giornalista, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Di cosa ha bisogno il Napoli nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa e cambiare passo?

"Partirei dalle difficoltà economiche che il Napoli potrebbe incontrare nel mercato di gennaio. Vorrei capire come sia possibile passare, in appena sei mesi, da una situazione di spending review, con operazioni praticamente a costo zero, alla possibilità di effettuare quattro o cinque acquisti. Bisogna anche considerare che la lista è già satura e che, quindi, sarà necessario liberare alcuni posti. Se la situazione economica è cambiata in positivo e la società ha questa possibilità, ben venga, ma al momento mi sembra una contraddizione sia dal punto di vista finanziario sia strategico. Sul piano tecnico, invece, ci sono problemi rimasti irrisolti negli ultimi mesi. Si è cercato di tutelare alcuni investimenti della scorsa stagione, ma il caso di Lucca è emblematico: è stato pagato molto, dopo sei mesi è stato mandato in prestito al Nottingham Forest, dove non ha trovato spazio, e anche in questa stagione non è riuscito a dare un contributo al Napoli. Credo sia arrivato il momento di prenderne atto. La priorità è trovare un'alternativa valida a Højlund, che ormai da un anno e mezzo si ritrova praticamente senza un vero sostituto. Ha bisogno di qualcuno che possa farlo rifiatare, giocare eventualmente insieme a lui e dare un contributo concreto anche in termini di gol. I cambi sono fondamentali nel calcio moderno: un giocatore che entra negli ultimi quindici o venti minuti deve portare energia, intensità e freschezza. Serve anche creare concorrenza, perché Højlund sa di essere praticamente sempre titolare. La sua flessione nelle ultime settimane potrebbe dipendere anche da questa situazione, che non è sostenibile per nessuna squadra. Va considerato, inoltre, che è giovane ma gioca praticamente sempre, anche in Nazionale, dove spesso resta in campo per tutti i novanta minuti."

Come valuti la situazione di Lang e le recenti polemiche sul suo comportamento?

"Trovo abbastanza surreale quello che sta succedendo intorno a Lang. Il suo carattere particolare era già intuibile prima del suo arrivo a Napoli, conoscendo il suo percorso e anche le sue prime dichiarazioni. Ma poi bisogna guardare soprattutto al campo: proprio adesso che sta iniziando a dare un contributo, a differenza di Lucca, si torna a mettere tutto in discussione. Contro la Lazio, per quanto fatto durante la partita, è stato tra i migliori del Napoli. Non è ancora il giocatore da 25 milioni più bonus che tutti si aspettavano, ma anche Allegri ha espresso giudizi positivi su di lui. Bisognerebbe capire se intervenire sui comportamenti o cercare di risolvere la situazione senza alimentare ulteriori tensioni. Il Napoli ha bisogno di alternative in tutti i ruoli, soprattutto in attacco, dove freschezza e capacità di incidere a partita in corso sono fondamentali. In questo momento manca Alisson Santos per infortunio, Neres è indisponibile e sta giocando Lang, con una certa alternanza. Alcuni giocatori recupereranno, ma non possiamo permetterci di perderne altri anche per questioni comportamentali. Se fossi nella società, farei delle verifiche e cercherei di intervenire preventivamente, anche in vista delle necessarie operazioni di mercato."

Il centrocampo è un altro reparto che necessita di rinforzi?

"Assolutamente sì. Servono forza e probabilmente anche maggiore gioventù. Penso, per esempio, ad Anguissa, che dopo il grave infortunio della scorsa stagione e i successivi problemi alla schiena non è più riuscito a ritrovare i livelli di rendimento che lo avevano reso uno dei giocatori più importanti del Napoli di Conte. C'è anche una situazione contrattuale delicata, che sembra ormai orientata verso una separazione alla scadenza del prossimo 30 giugno. Se le condizioni sono queste, proverei a trovare una soluzione alternativa già a gennaio, magari anticipando la sua partenza. Naturalmente non è semplice, perché bisogna capire se il giocatore e il suo agente siano disposti ad accettare altre soluzioni rispetto a quelle immaginate per il futuro. In ogni caso, credo che un inserimento a centrocampo sia necessario, se non addirittura due, magari ricorrendo anche a giocatori Under per dare freschezza e nuove energie al reparto."