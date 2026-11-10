Podcast Mercato Napoli, Gaito frena: "Singoli aiutano, ma non risolvono i problemi tattici"

Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Come hai appreso le parole attribuite ad Allegri ("sono il più forte di tutti, datemi i giocatori"), nel post partita di Napoli-Lazio? Il suo carattere può aiutarlo in questo momento delicato?

"Mi auguro che abbia ragione, per il bene del Napoli, anche se gli ultimi anni raccontano qualcosa di diverso. Credo che le indiscrezioni siano vere, perché sono diversi i colleghi e i testimoni che le confermano. Non sarebbe neanche la prima volta: come già successo dopo la partita contro la Roma, Allegri appare sereno e sorridente davanti ai microfoni, ma nel tragitto verso la sala stampa sembra lasciarsi andare a sfoghi a quanto pare. Faccio fatica a giudicare le parole di un professionista sottoposto a tanta pressione. Non sappiamo se fossero rivolte alla società o semplicemente a sé stesso, dopo una partita in cui rischiava molto. Se invece fossero state indirizzate a qualcuno, potremmo dire che Allegri non esprime certe critiche ufficialmente, ma trova altri modi per far arrivare i propri messaggi. Attraverso alcuni giornalisti che evidentemente riportano i suoi pensieri, il mercato e questi retroscena, emergono considerazioni che lui non fa mai pubblicamente. Ufficialmente non si è mai lamentato del mercato né ha criticato la società, ma alcuni messaggi arrivano comunque in maniera indiretta".

Quali sono i ruoli in cui il Napoli avrebbe bisogno di intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa e provare a cambiare passo?

"È una domanda complicata, perché spesso si semplifica tutto pensando che basti acquistare qualche giocatore per sistemare magicamente la squadra e permettere ad Allegri di vincere tutte le partite. Si parla molto di un'alternativa a Højlund, ma prima bisognerebbe riuscire a far rendere lo stesso Højlund. Le critiche nei suoi confronti mi sembrano in parte strumentali: con 2,8 di expected goals ha realizzato 3 gol, quindi ha concretizzato le occasioni sostanzialmente in linea con quanto ci si poteva aspettare. Il problema sembra piuttosto la scarsa produzione offensiva della squadra e il poco coinvolgimento dell'attaccante. Difendere Allegri attribuendo tutte le responsabilità ai singoli mi sembra un atteggiamento poco equilibrato. Un'alternativa a Højlund può aiutare, ma non risolverebbe tutti i problemi, anche perché oggi non sta rendendo pienamente neanche il titolare. Lo stesso discorso riguarda Lang, che sembra sempre più insofferente e potrebbe cercare una nuova sistemazione a gennaio. Alcuni cambiamenti che andavano fatti in estate potrebbero quindi arrivare in ritardo, ma ci sono diversi ostacoli: problemi economici, ammortamenti, bilancio già saturo e indici UEFA. Inoltre, il Napoli deve ragionare senza poter considerare in preventivo gli eventuali ricavi della Champions League. Senza quei 60-70 milioni di euro, il fatturato si ridurrebbe sensibilmente e la prossima estate la situazione finanziaria sarebbe già molto complicata. Bisognerà quindi liberarsi di contratti onerosi e puntare maggiormente sui giovani".

In ogni caso non sarà un mercato dispendioso.

"Infatti non credo che il mercato di gennaio sarà rivoluzionario: qualcosa verrà fatto, ma pensare che possa risolvere tutti i problemi di Allegri significa essere fuori strada. Nessun singolo acquisto può correggere da solo le difficoltà tattiche e tecniche che il Napoli mostra nelle diverse fasi di gioco: su questo deve intervenire l'allenatore. È chiaro che i rientri dopo la sosta e una rosa più completa potranno permettere di vincere qualche partita in più, anche grazie alla qualità individuale. Ma se Allegri non riuscirà a dare un'identità e un'organizzazione alla squadra, continueremo ad affidarci soltanto alle individualità. Si può vincere qualche partita in questo modo, ma si arriva fino a un certo punto: senza un lavoro collettivo non si alza il livello e soprattutto non si trova continuità."