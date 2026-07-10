Zeballos arriva subito! Accordo raggiunto anche col Boca: cosa manca per la chiusura

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Il Napoli ha trovato l'intesa con il Boca Juniors per Exequiel Zeballos, ma prima servirà la cessione di un esterno offensivo.

Il Napoli ha compiuto un altro passo in avanti per avere subito Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, dopo aver raggiunto da tempo l'accordo con il calciatore per quanto riguarda il contratto (che dovrebbe essere quadriennale), il club azzurro avrebbe trovato l'intesa anche con il Boca Juniors per il trasferimento dell'esterno argentino.

Prima deve partire un esterno: Zeballos in attesa

L'operazione non può ancora essere formalizzata perché il Napoli deve prima liberare spazio in rosa. Il principale indiziato a lasciare gli azzurri sarebbe Noa Lang, la cui eventuale cessione consentirebbe al direttore sportivo Giovanni Manna di chiudere definitivamente l'arrivo di Zeballos. Sull'olandese ci sarebbe la Fiorentina.