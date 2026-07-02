Podcast Calciomercato Napoli, Giordano: "Servono solo pochi ritocchi! Ho un'idea sul modulo"

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Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Nei Mondiali vengono sempre fuori i grandi giocatori e questa edizione non fa eccezione. Kane sta facendo qualcosa di straordinario, così come Mbappé e Messi. Sono loro a segnare il destino di questo torneo. Continuo a pensare che la finale sarà Francia-Argentina. Da una parte c'è una Francia che davanti è devastante, dall'altra un'Argentina molto compatta, operaia, con tanta garra e un Messi che può decidere qualsiasi partita."

Manca però un protagonista come Kvaratskhelia...

"È davvero un peccato non vederlo ai Mondiali. Per me rappresenta una delle cose più belle capitate al Napoli negli ultimi anni. Ha avuto un impatto folgorante e credo che, per quello che ha fatto soprattutto in Champions League, avrebbe meritato di essere tra i candidati più credibili ai grandi riconoscimenti individuali."

Passando al Napoli, De Laurentiis e Manna sostengono che la rosa sia già molto competitiva. Condivide questa visione?

"Assolutamente sì. Il Napoli è già una squadra forte e ha bisogno soltanto di pochi ritocchi. Serve probabilmente un po' di aria fresca in alcuni reparti, un esterno che possa consentire a Di Lorenzo di rifiatare e un portiere da affiancare a Meret, perché credo che Milinkovic-Savic abbia caratteristiche poco compatibili con le idee di Allegri. Per il resto il Napoli è ben coperto, soprattutto a centrocampo, dove può contare su uno dei reparti più consistenti del calcio italiano."

Che idea si è fatto del modulo che adotterà Allegri?

"Se devo fare il classico gioco dell'estate, dico 4-3-3. Mi sembra la soluzione più naturale per le caratteristiche della rosa. Poi sarà Allegri, conoscendo meglio i giocatori, a valutare eventuali varianti. Le idee possono cambiare durante il lavoro quotidiano, ma oggi penso che il 4-3-3 sia il sistema più logico."