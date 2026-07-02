Ufficiale Allerta meteo, oggi forti temporali: il Comune di Napoli chiude parchi e spiagge

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Allerta gialla in Campania: temporali, vento e chiusura di parchi, spiagge e impianti sportivi.

Dopo le intense ondate di calore, la Campania si prepara a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, valida dalle ore 6:00 di oggi, giovedì 2 luglio fino alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio. Sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da fulmini, grandinate e raffiche di vento su tutto il territorio regionale.

Napoli corre ai ripari: chiusi parchi, spiagge e impianti sportivi

In seguito all'allerta, il Comune di Napoli ha disposto un piano straordinario di chiusure per garantire la sicurezza dei cittadini. Rimarranno chiusi al pubblico tutti i parchi cittadini, le spiagge pubbliche del litorale e il pontile nord di Bagnoli. Stop anche agli impianti sportivi all'aperto, compresi i complessi Ascarelli, Caduti di Brema, San Pietro a Patierno e Virgiliano. Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non indispensabili e a mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte su balconi e terrazzi.