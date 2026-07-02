Lukaku show al Mondiale e Allegri lo aspetta: possibile colpo di scena?

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Romelu Lukaku continua a lasciare il segno anche con la maglia del Belgio. Nella vittoria in rimonta per 3-2 contro il Senegal, l'attaccante ha firmato il gol decisivo del 2-1, salendo a quota due reti in questo Mondiale. Un bottino che, considerando anche l'autorete propiziata nella sfida contro l'Egitto, conferma ancora una volta il peso specifico del centravanti nella fase offensiva della nazionale belga. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in patria, dove stampa e tifosi ne stanno esaltando il rendimento e la capacità di risultare determinante nei momenti chiave della competizione.

Il Napoli riflette sul futuro del centravanti

Le prove offerte al Mondiale alimentano inevitabilmente anche le riflessioni del Napoli sul futuro dell'attaccante. Massimiliano Allegri, che aveva già manifestato grande stima nei confronti di Lukaku ai tempi della Juventus, potrebbe decidere di puntare ancora su di lui nella nuova stagione. La situazione contrattuale resta però da valutare con attenzione: il centravanti è in scadenza e percepisce uno stipendio di circa sei milioni di euro netti a stagione. Al momento partirebbe alle spalle di Hojlund nelle gerarchie offensive, ma le sue caratteristiche da riferimento centrale restano molto apprezzate. Per questo motivo il club azzurro continua a interrogarsi sulla scelta migliore da compiere. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa e, nelle prossime settimane, non sono escluse sorprese sul futuro del bomber belga.