Italiano aiuta il Napoli sul mercato? Cerca un azzurro e Manna fissa il prezzo

vedi letture

Vincenzo Italiano, per un breve periodo considerato il principale candidato alla panchina del Napoli prima della scelta definitiva di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri, potrebbe ora incidere indirettamente anche sulle strategie di mercato del club azzurro. Il Besiktas, infatti, è alla ricerca di un nuovo portiere e tra i profili valutati dalla società turca figura anche Vanja Milinkovic-Savic. Un interesse che potrebbe trasformarsi in un'opportunità concreta per il Napoli, impegnato a definire alcune operazioni in uscita e a reperire risorse da reinvestire durante questa finestra di mercato. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

La valutazione fissata dal Napoli

L'estremo difensore serbo, arrivato dal Torino per una cifra vicina ai 21 milioni di euro, resta un elemento apprezzato ma non è considerato incedibile. Dopo il primo anno di ammortamento del cartellino, il suo valore a bilancio consente al Napoli di fissare una richiesta attorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dalla dirigenza. Il direttore sportivo Giovanni Manna non avrebbe intenzione di concedere sconti e presenterà la stessa valutazione a tutti i club interessati al portiere.