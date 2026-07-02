Gila vuole solo il Napoli, Manna sprinta: può chiudere prima di Dimaro

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L'intesa tra il Napoli e Mario Gila continua a rafforzarsi, nonostante l'operazione non sia ancora stata definita. Il difensore spagnolo resta uno dei principali obiettivi del club azzurro e la volontà reciproca di arrivare a un accordo appare più solida di qualsiasi ostacolo. Neppure l'inserimento dell'Atalanta è riuscito a modificare gli equilibri della trattativa. Il club bergamasco, guidato da Maurizio Sarri, segue con interesse il centrale, che il tecnico ha imparato a conoscere e apprezzare durante la sua esperienza alla Lazio. Tuttavia, il Napoli continua a sentirsi in una posizione di vantaggio grazie ai contatti costanti portati avanti dal direttore sportivo Giovanni Manna con l'entourage del calciatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Manna accelera, Gila aspetta gli azzurri

Negli ultimi colloqui, Manna ha ribadito agli agenti del difensore che il Napoli considera Gila una priorità assoluta per rinforzare il reparto arretrato. La società è consapevole di dover prima completare alcune cessioni per reperire le risorse necessarie, ma la volontà è quella di chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è definire l'affare già nelle prossime settimane, possibilmente prima della partenza della squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida, fissata per il 17 luglio. Dal canto suo, Gila avrebbe confermato la disponibilità ad attendere il Napoli, attratto dalla possibilità di disputare la Champions League e di essere protagonista in una squadra costruita per competere ai vertici e puntare concretamente alla conquista dello scudetto.