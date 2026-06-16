Podcast Calciomercato Napoli, Tmw: piace Natali ma non per l'immediato, ecco l'idea del club

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Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Si parla molto di Andrea Natali. Quanto c'è di concreto?

"È un profilo che piace molto al Napoli, ma in ottica futura. L'idea sarebbe quella di acquistarlo e poi mandarlo a giocare in prestito per completarne il percorso di crescita. Potrebbe essere valutato nel ritiro estivo, ma non è un'operazione pensata per inserirlo subito stabilmente in prima squadra."

De Laurentiis ha scelto Allegri anche per ragioni economiche?

"Credo che una spending review ci sarà. Il Napoli dovrà abbassare il monte ingaggi e rendere la rosa più sostenibile. In questo senso Allegri può essere stato considerato un allenatore più 'aziendalista', capace di gestire un gruppo esperto e ricco di personalità senza pretendere rivoluzioni immediate. Forse De Laurentiis rivede nel rapporto Allegri-Manna qualcosa di simile a quanto accadde alla Juventus di dieci anni fa. Però bisogna ricordare che il calcio è cambiato e che non è automatico replicare quel modello. Una cosa è certa: il Napoli dovrà ridurre i costi e proprio per questo il futuro di Lukaku appare sempre più lontano dall'azzurro."