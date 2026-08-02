Anche il Napoli su Mastantuono! L'argentino apre all'Italia, ma c'è un altro club in pole

vedi letture

Il Napoli è interessato a Franco Mastantuono, deciso a cercare maggiore spazio lontano dalla Spagna. La Fiorentina è avanti.

Il Napoli è tra i club italiani che seguono con attenzione Franco Mastantuono. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il talento argentino classe 2007 avrebbe accettato la volontà del Real Madrid di lasciarlo partire in prestito per dargli continuità e spazio. Oltre agli azzurri, anche Milan e Fiorentina sono sulle tracce del giovane fantasista, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale.

Mastantuono e il Real Madrid valutano le soluzioni

Il quotidiano spiega che la Fiorentina resta una delle ipotesi più concrete grazie agli ottimi rapporti tra il Real Madrid e il direttore sportivo viola Fabio Paratici, con la possibile formula del prestito corredato da diritto di riscatto e diritto di recompra in favore dei blancos. Tuttavia, la decisione finale spetterà al giocatore e nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova variabile: l'entourage di Mastantuono starebbe infatti spingendo verso destinazioni diverse rispetto a Firenze, mantenendo così aperta anche la pista che porta al Napoli.