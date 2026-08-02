La Juventus propone lo scambio Olivera-Gatti: la risposta definitiva del Napoli

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I bianconeri della Juventus avrebbero tentato di inserire Olivera nell'operazione per Gatti, ma De Laurentiis ha respinto la proposta.

Il Napoli ha respinto una proposta di scambio avanzata dalla Juventus per Federico Gatti. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero avrebbe proposto uno scambio tra il centrale difensivo e Mathías Olivera, profilo particolarmente gradito a Luciano Spalletti, che lo ritroverebbe volentieri. La risposta del presidente Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe stata negativa.

Olivera è incedibile: pesa anche l'imminente addio di Gutierrez

Il Napoli non ha intenzione di privarsi dell'esterno uruguaiano, soprattutto considerando che Miguel Gutierrez è ormai vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen. La possibile partenza dello spagnolo renderebbe infatti ancora più importante la permanenza di Olivera sulla corsia sinistra. Dopo il rifiuto azzurro, la Juventus sarebbe quindi tornata a valutare altre soluzioni per la fascia, continuando a monitorare la situazione di Andrea Cambiaso, seguito anche dall'Inter, e quella di Theo Hernandez.