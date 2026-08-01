Video De Bruyne fa impazzire la piazza: "Uagliù, tutt'appost?", ed Hamsik: "Godetevi Kevin!"

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Serata di festa e di emozioni per il centenario della SSC Napoli, con uno dei momenti più applaudito del palco firmato da Marek Hamsik. Lo storico ex capitano azzurro, da sempre legatissimo alla piazza partenopea, ha voluto dedicare parole importanti a Kevin De Bruyne, il centrocampista belga arrivato in azzurro e diventato in breve tempo uno dei giocatori più amati dai tifosi.

Le parole di Hamsik

Dal palco della festa, Hamsik non ha usato mezzi termini per descrivere il valore del belga: "Kevin De Bruyne è un fuoriclasse, uno dei più forti centrocampisti di questo secolo e Napoli deve godersi un campione come Kevin". Un riconoscimento importante, quello dello slovacco, che conosce bene cosa significhi lasciare un segno nella storia del club azzurro e che ha voluto sottolineare la fortuna dei tifosi partenopei nell'avere in squadra un calciatore di questo livello.

De Bruyne conquista tutti in napoletano

A far esplodere letteralmente la festa, però, ci ha pensato lo stesso De Bruyne, che ha stupito tutti presentandosi in napoletano stretto: "Uagliù tutt'appost? McFratm!". Una frase suggerita da Mazzocchi - indicato dal belga - e che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo generale, con il pubblico che ha risposto all'unisono intonando il coro "Kevin Kevin!". Un gesto semplice, ironico, ma che denota anche la voglia di integrarsi e di sentirsi parte della città dopo un anno complesso e tante voci. Un passaggio di testimone simbolico tra Hamsik e De Bruyne che racconta bene lo spirito della serata dedicata al centenario del Napoli: un club che guarda al proprio passato con orgoglio, ma che allo stesso tempo si affida a nuovi protagonisti per scrivere altre pagine di storia.