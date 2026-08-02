Gutierrez-Bayer Leverkusen, è fatta! Romano: "Il Napoli ha deciso di fare cassa"

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Il Bayer Leverkusen ha presentato un'offerta da 30 milioni per Miguel Gutierrez e ha convinto il Napoli a cederlo per sbloccare il mercato.

Il Napoli è a un passo dalla cessione di Miguel Gutierrez. A fare il punto è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube annuncia il raggiungimento di un accordo verbale tra il club azzurro e il Bayer Leverkusen. Dopo una prima proposta da circa 25 milioni di euro più bonus, respinta dalla società partenopea, il club tedesco ha rilanciato mettendo sul tavolo un'offerta da 30 milioni di euro fissi, ritenuta sufficiente per arrivare all'intesa. Nelle prossime ore è atteso lo scambio dei documenti e la definizione degli ultimi dettagli relativi ai termini di pagamento.

Romano: "Il Napoli ha deciso di fare cassa"

Secondo Romano, Gutierrez ha già dato il proprio assenso al trasferimento, pur senza forzare la mano per lasciare il Napoli. La scelta, spiega il giornalista, è maturata soprattutto per ragioni economiche: "Il Napoli ha deciso di fare cassa con questi trenta milioni sul tavolo". Il club azzurro, infatti, ritiene di poter monetizzare un giocatore acquistato appena un anno fa e dal quale ci si aspettava un rendimento superiore. Per il Bayer Leverkusen, invece, il terzino spagnolo rappresenta il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Grimaldo sulla corsia sinistra.