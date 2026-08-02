Live Castel di Sangro, day 3: lavoro tecnico, Alisson e Hojlund rientrati. Gutierrez in campo

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A Castel di Sangro va in scena il terzo giorno di allenamenti: il Napoli scende in campo agli ordini di Allegri. Qui la diretta testuale.

11.00 - Diversi azzurri rientrano, Hojlund molto attivo in un'esercitazione tra le sagome.

10.55 - In campo Prisco, Anguissa, Giovane, Lucca e Hojlund per transizioni che portano al tiro in porta.

10.50 - Gutierrez lascia il campo, dopo un breve colloquio con Manna, ma così come altri azzurri.

10.45 - I due play Lobotka Prisco alternano una sventagliata centrale per il tiro ed una esterna per il cross per punte e mezzali.

10.43 - L'esercitazione parte da centrocampo, si sviluppa sugli esterni per gli inserimenti di punte e mezzali.

10.40 - Oltre a Gutierrez, nonostante la cessione definita, tornano in campo anche Alisson Santos dopo il lavoro differenziato di ieri e Hojlund dopo una contusione.

10.35 - Napoli sul campo principale per la gioia dei tifosi, ora la tribuna scoperta è piena per tre quarti.

10.30 - Regolarmente in campo Gutierrez che partecipa alla prima fase dell'allenamento sul campo secondario nonostante la trattativa in chiusura con il Bayer Leverkusen.

10.15 - Squadra che inizia la fase d'attivazione sul campo secondario: calcio tennis per una parte del gruppo, lavoro tecnico per il resto.

10.00 - Allenamento che tarda ad iniziare mentre la tribuna scoperta è gremita per metà.

9.45 - Prendono posto i tifosi mentre lo staff prepara il campo in vista dell'allenamento.

9.15 - Cancelli ancora chiusi al Teofilo Patini. Si preannuncia un'affluenza maggiore rispetto ai primi due giorni.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del terzo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.