Podcast Gabriel Jesus, Scotto rivela: “Il Napoli ha già avvisato due azzurri del rischio fuori lista”

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Giovanni Scotto analizza il mercato del Napoli: da Badiashile fino al retroscena su Lucca e Mazzocchi e alla possibile operazione Gabriel Jesus.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Giovane secondo me ha un margine di crescita migliore. Mi è piaciuto nei due ritiri e nelle amichevoli: è una delle note liete del precampionato. Ha qualità tecniche che sa sfruttare da esterno destro alto, nel ruolo di Politano. Ovviamente non ha ancora le capacità di Politano, ma Giovane sta cominciando adesso. Secondo me vale la pena provarci. Lang è diverso: ha tecnica e qualche numero, però mi sembra più difficile da disciplinare tatticamente e anche a livello di personalità. Se dovessi scegliere terrei Giovane, anche se preferirei tenere entrambi. Il punto è che per Lang può arrivare più facilmente un'offerta importante grazie al suo status internazionale."

Anguissa è tornato centrale nel progetto del Napoli?

"È un'altra nota lieta. Allegri ha parlato molto con lui e l'ho visto sorridente, a suo agio e convinto. Il mister ha lavorato anche sulla sua testa e sulla personalità. Lo vedo dentro al Napoli: era sicuramente un possibile partente, oggi non lo è più. L'arrivo del suo agente a Castel di Sangro credo abbia scongiurato il pericolo di una cessione immediata. Adesso si è aperto anche il discorso relativo al rinnovo. Non parlerei ancora di una vera trattativa, ma il passo è stato fatto. Allegri lo considera centrale e Anguissa mi sembra felice di rimanere."

Ti è piaciuto il metodo di lavoro adottato da Allegri?

"Sì. Allegri ha consentito ai calciatori di sentire maggiormente il proprio corpo, facendo una preparazione senza rischi. Molti calciatori erano stufi dei metodi di Conte e gli infortuni avevano fatto traboccare il vaso. Questo non significa che Conte lavorasse male, assolutamente: sono semplicemente metodi diversi. Allegri ha un approccio differente e ha fatto lavorare i calciatori anche in base alle rispettive capacità fisiche. Il dato, almeno finora, è che non ci sono stati infortuni muscolari."

Come giudichi l'operazione Badiashile?

"La inquadro bene perché parliamo di un prestito con diritto di riscatto. Con circa 3 milioni il Napoli risolve un problema non da poco, visto che Buongiorno sarà fuori fino a gennaio. Badiashile deve ricostruire la propria carriera ad alti livelli e ha avuto diversi problemi fisici. Questo storico di infortuni non mi entusiasma, però evidentemente c'è fiducia nel lavoro di Allegri. Se torna quello del Monaco, che era considerato uno dei grandi talenti del calcio francese, allora ben venga."

Il riscatto, però, sarà molto oneroso.

"Parliamo di 3 milioni per il prestito, un milione di bonus in caso di riscatto e 27 milioni per il diritto: quindi l'operazione può arrivare complessivamente a 31 milioni. Non so se il Napoli arriverà a pagarli, Badiashile dovrà stupirci parecchio per essere riscattato. Ma spendere 3 milioni per risolvere il problema fino a gennaio è un'operazione intelligente. Personalmente preferisco rischiare con un giocatore che può rilanciarsi e che ha potenziale piuttosto che prendere Gatti."

Rafa Marin può restare al Napoli?

"A me risulta che resterà. Contro l'Aris Salonicco l'ho visto bene: qualche sbavatura in impostazione, ma in marcatura mi è piaciuto molto. È stato forse il miglior Rafa Marin che abbia visto con il Napoli, anche se ovviamente parliamo di un'amichevole estiva. Buongiorno sarà fuori fino a gennaio e il Napoli dovrebbe tenerlo fuori dalla lista fino a dicembre. Quando rientrerà, poi si valuterà cosa fare con Rafa Marin o Marianucci. Rafa Marin può diventare un'alternativa di qualità se continuerà a crescere."

Quanto è concreta la possibilità di vedere Gabriel Jesus al Napoli?

"Gabriel Jesus resta un nome da tenere in considerazione. A proposito di Lucca, a me risulta - e me ne prendo la responsabilità - che a fine ritiro a due calciatori sia stato prospettato il rischio di finire fuori lista. Mi assumo la responsabilità di quello che dico: tra questi ci sarebbero Mazzocchi e Lucca. È stato aperto questo scenario."

Quindi Lucca potrebbe davvero restare fuori dalla lista?

"Sì, questa possibilità esiste. La mia interpretazione è questa: se dovesse essere ceduto Lang, al suo posto potrebbe arrivare Gabriel Jesus e in quel caso Lucca rischierebbe di rimanere fuori lista. Il Napoli si rinforzerebbe in attacco con un'operazione importante, andando incontro anche alle esigenze di Allegri. Non ci vedrei nulla di strano nell'arrivare alla soluzione estrema di lasciare qualcuno fuori lista. Manna non può cedere tutti gli esuberi nel giro di pochi giorni: il mercato resta aperto fino al primo settembre, ma oggi il rischio che qualcuno rimanga fuori è molto elevato."