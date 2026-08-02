Allegri scatenato: "Ritroviamoci qui per festeggiare 1, 2 o 3 trofei, non si sa..."

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Incredibili emozioni nella serata del Centenario a Piazza Plebiscito che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Nella parte finale, nel confronto tra le leggende ed il Napoli attuale, confronto tra Edy Reja e Massimiliano Allegri.

Si parte con il tecnico della risalita dalla C alla Serie A: "Ero solito dire prima delle gare 'amma vencere', è un augurio, con Max ci conosciamo da tempo, è una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre ma una passione che non trovi da nessuna parte. Napoli ama e non dimentica, anche dove abito ci sono napoletani che mi ringraziano ma ringrazio io per ciò che mi ha dato"

Allegri prende poi la parola mentre parte il coro 'chi non salta è juventino': "Per me è un onore essere qui, dopo 30 anni sono tornato, il Centenario è un patrimonio del Napoli, di tutta la città, di tutte le generazioni, momenti belli e meno belli, ma i napoletani sanno sempre rialzarsi, l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni è notevole e quindi quello che posso promettere è serietà, professionalità, per raggiungere gli obiettivi. Speriamo di ritorvarci qui tutti insiene a festeggiare qualche trofeo, speriamo 1, 2, 3, non si sa! La Champions... come cuoco che bella parola, come nella famosa battuta di Totò in Miseria e Nobiltà...".