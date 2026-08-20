Ultim'ora Futuro Lang, non c’è accordo Napoli-Atalanta sulla formula: la situazione

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Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane: l’Atalanta è la pista più concreta, ma resta da trovare l’intesa sulla formula

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere lontano da Napoli. L’esterno olandese è infatti uno dei giocatori in uscita e, nelle ultime ore, l’Atalanta ha guadagnato una posizione privilegiata nella corsa al classe 1999. Secondo quanto raccolto da Tmw, il Galatasaray, dove Lang ha già giocato in prestito, non ha presentato alcuna offerta al club azzurro, mentre l’Ajax si è tirato fuori dalla corsa. La Dea è quindi la soluzione più concreta per il futuro dell’olandese, anche se non è ancora stato raggiunto un accordo con il Napoli.

Noa Lang-Atalanta, distanza sulla formula

Il Napoli vorrebbe cedere Lang in prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Atalanta propone un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto. Le parti sono comunque più vicine e l’operazione potrebbe avere un valore complessivo di circa 27 milioni di euro. Nella stagione 2025-2026, il 27enne ha collezionato 46 presenze complessive, di cui 19 con il Galatasaray e 27 con il Napoli, realizzando in totale tre gol. Il contratto di Lang con il club azzurro è attualmente valido fino al 2030.