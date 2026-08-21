Ultim'ora Lucca, irrompe il Trabzonspor! Il Napoli dà il via libera: deciderà l'attaccante

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Calciomercato Napoli, le ultimissime su Lorenzo Lucca

Nuovo fronte di mercato in casa Napoli per quanto riguarda le cessioni, fondamentali per poter sbloccare il tanto atteso colpo in attacco dalla Premier League. Si muove infatti qualcosa per Lorenzo Lucca. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Niccolò Schira, il Trabzonspor ha avviato i contatti con il club azzurro per l'attaccante.

Lucca-Trabzonspor, formula e dettagli

Per il club turco, che da poco ha accolto anche una stella come Salah, l'obiettivo è di portare l'attaccante in Turchia con la formula del prestito, eventualmente corredato da un'opzione d'acquisto. Il Napoli, dal canto suo, secondo Schira ha già dato il proprio via libera all'apertura delle trattative, lasciando così la decisione finale nelle mani del giocatore, che dovrà valutare se accettare o meno la proposta turca. Le prossime ore saranno decisive per capire se il centravanti valuterà seriamente la destinazione turca o se preferirà restare a Napoli. Un addio ovviamente aprirebbe le porte ad un arrivo col nome di Gabriel Jesus sempre in pole.